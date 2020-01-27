«Инфицированные» бананы и товары с AliExpress: Какие фейки о китайском коронавирусе появляются в Сети

Впервые коронавирус 2019-nCoV зафиксировали в столице китайской провинции Хубей городе Ухань. Информация о распространении вируса подаётся властями «дозированно», что, вероятно, и повлияло на появление множества фейков в Сети об «инфицированных» бананах, товарах с AliExpress, способах заражения и профилактики.

Так, многие пользователи в мессенджерах получают сообщение с просьбой ознакомиться и распространить далее написанный материал. В тексте речь идёт о якобы «заражённых» бананах, которые опасно употреблять. Информация вряд ли может оказаться достоверной, так как даже тип коронавируса указан абсолютно неправильно и вместо 2019-nCoV он назван n7n9. Некоторые интернет-порталы информируют о миллионах инфицированных людей и массовом сжигании тел умерших, о чём узнали «секретные разведчики». Официально на сегодняшний день известно о 2,7 тыс. заражённых и 80 летальных исходах.

В некоторых чатах рекомендуют в целях профилактики коронавируса каждый день выпивать по стакану крепких спиртных напитков, однако специалисты ВОЗ опровергают пагубное влияние алкоголя на возбудитель инфекции, а вот соблюдать гигиену, носить маску и избегать массовых скоплений людей – рекомендуют. В связи с распространение непроверенной информации многие люди начали бояться заказывать товары с AliExpress. Однако врачи говорят, что в этом случае риск заразиться практически нулевой, так как за время доставки возбудитель 2019-nCoV погибнет, даже если товар упаковывался заражённым человеком.

Пользователи Сети могут увидеть информацию о «заполонивших» шанхайское метро военных. Сами жители Шанхая утверждают, что это не соответствует действительности, и ситуация далека от критической, а работники спецслужб регулярно проводят дезинфекцию, предупреждая возникновение пандемии.

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