В Великобритании на аукционе продадут личный кабриолет Audi 80 принцессы Дианы

Кабриолет, находившийся в личном распоряжении принцессы Дианы, будет продан на аукционе в конце марта нынешнего года. Автомобиль модели Audi 80 1994 года выпуска является одним из самых узнаваемых в Великобритании, поскольку мать принцев Уильяма и Гарри предпочитала чаще всего ездить на нем.

По словам представителей немецкого автопроизводителя Audi, когда принцесса Диана начала ездить на кабриолете их компании, продажи данной модели резко взлетели. Несмотря на то, что в королевском гараже находилось множество достойных машин, именно Audi 80 оказался самым фотографируемым авто. Пробег кабриолета составляет всего 35 000 километров. В 1980-х годах владельцем машины стал телеведущий Иэн Кэмпбелл Дейл, позднее она побывала в еще нескольких коллекциях, но никто транспортом не пользовался.

В марте на аукционе любой желающий сможет приобрести данную модель, оснащенную 2,3-литровым двигателем мощность 133 л. с., а также 4-скоростной автоматической трансмиссией. Согласно прогнозам окончательная стоимость кабриолета Audi 80 может составить от 2,8 до 3,5 млн рублей.

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