Майкл Мастерс: «Пилотами НЛО могут являться «путешественники во времени» из будущего»

Профессор Университета Монтаны Майкл Мастерс считает, что посещение инопланетян может быть вовсе не фактором Вселенной. Пилоты на НЛО могут оказаться путешествующими во времени людьми из будущего, хорошо разбирающимися в вопросе времени-пространства.

Майкл Мастерс уверен, человечество в будущем начнет прибегать к подобным хитростям, чтобы понять свое эволюционное прошлое. Ранее наблюдаемые НЛО, могли оказаться кораблями, пилотируемыми потомками землян. Доктор Мастерс, занимающийся изучением эволюции человека, утверждает, что его теория согласуется с наблюдениями за неопознанными объектами, а также заявлениями о похищении людей инопланетянами и экспериментами над ними.

По мнению эксперта, путешественники во времени из будущего – его коллеги, антропологи. Люди, утверждавшие, что их похищали пришельцы, отзывались о них как инопланетянах с невероятной технологией. Представители внеземных цивилизаций описывались очевидцами одинаково: гуманоиды, внешне похожие на землян, но с некоторыми отличиями. НЛО, уверен профессор, — это машины времени из будущего, на которых потомки человечества изучают свое прошлое.

Мастерс использовал междисциплинарный подход, чтобы понять странности этого явления. Тем не менее, он остается бдительным в своем скептицизме и имеет твердую непоколебимую преданность этому понятию, считая, что возвращение во времени для изучения древних людей было бы для планетологии «святым Граалем».

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