Майкл Мастерс: «Пилотами НЛО могут являться «путешественники во времени» из будущего»

27.01.2020, 14:21, Разное

Профессор Университета Монтаны Майкл Мастерс считает, что посещение инопланетян может быть вовсе не фактором Вселенной. Пилоты на НЛО могут оказаться путешествующими во времени людьми из будущего, хорошо разбирающимися в вопросе времени-пространства.
Майкл Мастерс уверен, человечество в будущем начнет прибегать к подобным хитростям, чтобы понять свое эволюционное прошлое. Ранее наблюдаемые НЛО, могли оказаться кораблями, пилотируемыми потомками землян. Доктор Мастерс, занимающийся изучением эволюции человека, утверждает, что его теория согласуется с наблюдениями за неопознанными объектами, а также заявлениями о похищении людей инопланетянами и экспериментами над ними.

По мнению эксперта, путешественники во времени из будущего – его коллеги, антропологи. Люди, утверждавшие, что их похищали пришельцы, отзывались о них как инопланетянах с невероятной технологией. Представители внеземных цивилизаций описывались очевидцами одинаково: гуманоиды, внешне похожие на землян, но с некоторыми отличиями. НЛО, уверен профессор, — это машины времени из будущего, на которых потомки человечества изучают свое прошлое.

Мастерс использовал междисциплинарный подход, чтобы понять странности этого явления. Тем не менее, он остается бдительным в своем скептицизме и имеет твердую непоколебимую преданность этому понятию, считая, что возвращение во времени для изучения древних людей было бы для планетологии «святым Граалем».



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