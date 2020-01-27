Темнокожий студент извинился за танец с девушкой в Осетии

27.01.2020, 14:19, Новости дня

Темнокожий студент Северо-Осетинского госуниверситета имени Хетагурова (СОГУ), станцевавший неприличный танец со студенткой, публично извинился за свой поступок.

«Я хочу извиниться перед всем осетинским народом за свое поведение. Я недавно приехал в Осетию и не знал, что так вести себя нельзя. Обещаю, что подобное больше никогда не повторится», – сообщил молодой человек, передает 360.

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Публикация от Владикавказ (@northossetia) 25 Янв 2020 в 1:14 PST

Молодой человек извинился за исполнение танца под ритмичную музыку с девушкой, ролик с танцем ранее также опубликовали в соцсетях.

В СОГУ также заявили, что проведут воспитательную работу с молодыми людьми, которые попали на камеру. «Университет – это не место для пошлости», – подчеркнули в вузе.

В ноябре 2019 года иностранный студент разбил стекло двери в здании заксобрания Челябинской области.



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