Глава медслужбы Британии предположила появление коронавируса в стране

Коронавирус 2019-nCoV мог быть завезен на территорию Великобритании, однако выявить его носителя пока не удалось, рассказала телеканалу Sky News Ивон Дойл, начальник медицинской службы Public Health England, являющейся департаментом министерства здравоохранения.

На вопрос о том, могут ли быть на территории Великобритании люди, зараженные новым типом вируса, Дойл отметила, что такая вероятность есть.

«Я ожидала бы, что это так. Это тот сценарий, к которому мы готовимся», – сказала она, информирует ТАСС.

«У нас проводится много работы в аэропортах, и, хотя эта работа важна, самое вероятное место, где мы можем зафиксировать случай (наличия инфекции, – прим. ВЗГЛЯД), если это произойдет, то у человека, который уже в стране», – отметила глава британской медслужбы.

«Это глобальная инфекция, такое происходило в прошлом, мы готовы», – добавила Дойл. При этом она подчеркнула, что в повседневной жизни очень важно постоянно мыть руки.

По последним данным, от нового коронавируса скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Случаи заболевания зафиксированы в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.

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