У пассажира летевшего в Москву самолета заподозрили коронавирус

У пассажира лайнера, летевшего из Владивостока в Москву, заподозрили коронавирус. Самолет уже приземлился в столичном Шереметьеве.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, к самолету не подгоняют трапы. Работники воздушной гавани ждут решения врачей.

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