Пока что информации о гражданах Украины на борту упавшего в Афганистане самолета нет – консульская служба МИД

27.01.2020, 14:18, Новости дня

На данный момент информация о гражданах Украины на борту упавшего в Афганистане самолета не поступала, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Мы проверяем, были ли граждане Украины на борту упавшего в Афганистане самолета. Проверяется и сам факт авиакатастрофы. В общем, проверка идет в соответствии со всеми нормативными документами. Наше посольство находится в Таджикистане. И по совместительству ответственность этого посольства распространяется также и на Афганистан. На месте работают сотрудники отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы. Получив какие-либо данные, мы будем информировать соответствующие официальные органы исполнительной власти. Будем надеяться, нам не придется устанавливать контакт с родственниками. Пока что информации, даже опосредованно свидетельствующей о гражданах Украины на борту, нет», – подчеркнул Погорельцев.

Издание ВВС сегодня сообщило, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находится от 83 до 110 человек. Он направлялся из афганского Герата в индийский Дели. Boeing якобы упал на территории, контролируемой боевиками террористической группировки «Талибан».

В афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергают информацию о крушении своего самолета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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