Нетаньяху и Ганц приедут в Белый дом накануне обнародования мирного плана Трампа

27.01.2020, 14:14, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший начальник генерального штаба израильской армии Бени Ганц, соперник Нетаньяху на досрочных мартовских выборах, в понедельник проведут отдельные встречи в Белом доме, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп раскроет детали своего долгожданного плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Ожидается, что план будет обнародован во вторник на совместной пресс-конференции Трампа и Нетаньяху.

«За последние три года я провел бесчисленные переговоры с президентом Трампом, огромным другом Израиля, и его командой об этих важнейших интересах, о нашей безопасности, о нашей юридической системе, – заявил Нетаньяху в воскресенье. – Завтра я встречаюсь с президентом Трампом, и во вторник вместе с ним мы будем творить историю».

Ганц заявил, что с нетерпением ожидает «очень важного визита».

«План сделки заключается в том, чтобы заниматься безопасностью Израиля, региональными стратегиями. Надеюсь, в будущем нас ждет стабилизация», – сказал он.

Однако палестинцы отвергают подход администрации Трампа и считают, что она оказывает предпочтение Израилю. В этих условиях шансы плана на успех представляются туманными.

Палестинское министерство иностранных дел заявило в воскресенье, что никто из палестинцев не согласится с этим планом.

Трамп говорил о нем, как о «сделке века», хотя детали плана на протяжении трех лет работы над ним сохранялись в тайне.

Несколько решений нынешнего президента, включая признание Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства США в этот город, вызвали гнев у палестинской стороны.

Встречи в Белом доме пройдут на фоне разбирательства по импичменту Трампа и рассмотрения просьбы Нетаньяху о предоставлении ему иммунитета от обвинений в коррупции в израильском парламенте. Кроме того, Нетаньяху и Ганц готовятся к выборам, намеченным на 2 марта.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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