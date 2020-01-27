После реставрации открыли часть Мучного гостиного двора

Часть здания Мучного гостиного двора открыта для посещения.

В отреставрированных снаружи и изнутри помещениях расположилась экспозиция рыбинского музея-заповедника – выставка рыбинских художников ХХ века, а также библиотека, читальный зал и фонд редкой книги.

Масштабная реставрация здания Мучного гостиного двора началась в 2012 году. За эти годы привели в порядок часть фасада и внутренних помещений. Восстановление исторического здания стало возможным благодаря совестным усилиям администрации города, департамента культуры и Правительства Ярославской области.

— Для Рыбинска и всей Ярославской области это событие огромного масштаба. Мы все давно мечтали о том, чтобы Мучной гостиный двор выглядел презентабельно. Приложено было очень много усилий, чтобы начались реставрационные работы, было выполнено укрепление фундамента и стен, и сейчас мы видим первый результат. Сюда переехал архив, хранилище библиотеки музея, фонд редкой книги, читальный зал и открыт один выставочный зал. Начало положено, — подчеркнула Наталья Шульдина, заместитель главы Рыбинска по социальным вопросам.

Работы по реставрации фасада вела фирма «Ман», над восстановлением интерьера работала компания «Верхневолжские производственные сети». В перспективе историческое здание полностью займет музей-заповедник, представив посетителям уникальные фондовые экспонаты.

— Общая площадь отремонтированного сейчас участка — 450 квадратных метров. Это лишь меньше 15 % от объема, который есть в здании. И мы уже строим планы на будущее. Мы хотим воплотить в жизнь и развернуть здесь экспозицию «Рыбинск в XX веке». Последние 30 лет в музее не было такой экспозиции, — подчеркнул Сергей Черкалин, директор рыбинского музея-заповедника.

— В этом году музею исполняется 110 лет. Это серьезный возраст, красивая дата и хорошее событие. Не так часто музеи прирастают территориями. Спасибо городу, который очень трепетно относится к музею, — отметила Марина Васильева, директор департамента культуры Ярославской области.

В отреставрированной части Мучного гостиного двора открылась выставка рыбинских художников XX века. Многие работы ранее не выставлялись. На выставке представлены более ста экспонатов: живопись, графика и фарфор.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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