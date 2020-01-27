На подмосковном кладбище нашли тело женщины с пробитой головой

27.01.2020, 14:12, Новости дня

На кладбище в Сергиевом Посаде нашли тело женщины с открытой черепно-мозговой травмой, женщину разыскивали на протяжении пяти дней по всему Подмосковью, сообщили в ГСУ СК по региону.

Тело 29-летней местной жительницы нашли 26 января на кладбище в городском округе Сергиев Посад, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что женщина числилась пропавшей без вести, давность наступления смерти составляет около пяти суток. На теле женщины нашли открытую черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«В настоящее время следователями-криминалистами с применением специальной криминалистической техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», – отметили в СК.

В декабре в Басманном районе Москвы нашли убитую женщину с пакетом на голове, задержан ее брат.



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