Военный вертолет упал в Хорватии

Военный вертолет ВВС Хорватии потерпел крушение в Адриатическом море недалеко от хорватского города Шибеника, сообщили в минобороны республики.
По данным ведомства, вертолет Bell OH-58 Kiowa упал в ходе выполнения тренировочного полета вблизи острова Зларин, передает ТАСС. Ведется поиск экипажа.
Напомним, в 2016 году военный вертолет Bell упал в округе Посо на острове Сулавеси, на его борту находились 13 офицеров, все погибли.
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