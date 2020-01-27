В Новосибирске женщину с ребенком завалило упавшим с крыши снегом

В Новосибирске снег упал с крыши жилого дома на мать с ребенком и еще одну женщину. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Как передает ТВ Центр, одна из пострадавших получила травму ноги – ее доставили в больницу. Мама и ребенок не пострадали.

По мнению местных жителей, виновником случившегося является управляющая компания дома. «На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома УК твердо заявляла, что у них нет рабочих», – цитирует очевидца vn.ru.

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