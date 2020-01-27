Бывшая жена Лимонова актриса Волкова призналась, что является носителем вируса гепатита С

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что ее заразили вирусом гепатита С после искусственных родов во время переливание крови.

«Я была на грани жизни и смерти», – отметила она.

Волкова призналась, что супруг Сергей Члиянц стал от нее шарахаться, боясь заразиться.

«Бритву не брала? Не ела этой вилкой?». Мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего – что оставлю дочь без матери», – рассказала актриса.

По словам Волковой, вирус не передался ее детям, которых она родила уже после заражения.

Екатерина Волкова родилась 16 марта 1974 года в Томске. От Сергея Члиянца у нее есть дочь Валерия (1993), от писателя Эдуарда Лимонова – 13-летний сын Богдан и 11-летняя дочь Виктория.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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