Из-за ботокса у Филиппа Киркорова «сполз» лоб

Поклонники российского певца Филиппа Киркорова удивились его «потекшему» лбу на новой фотографии. Музыкант опубликовал в сториз своего Instagram-аккаунта короткий ролик, в котором продемонстрированы последствия от использования ботокса.

Сам Филипп Киркоров никаких нюансов не заметил, поскольку видео с Ольгой Поляковой, с которой они встретились на бэкстейдже циркового представления «Alegria», удалять он не стал и никак его не отретушировал. Подписчики считают, что певцу неудачно поставили инъекции. В результате некоторые лицевые мышцы атрофировались и теперь «съезжают» с лица.

Некоторые фанаты Филиппа Киркорова с трудом его узнали. Обычно певец использует легко узнаваемый грим, теперь его внешность сравнивают с дрессировщиком животных Куклачевым.

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