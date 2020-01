От платьев с откровенным декольте до политических лозунгов на теле: самые яркие образы Grammy 2020

Насколько скучны красные дорожки киноцеремоний «Оскар» и «Золотой глобус», понимаешь только на утро после музыкальной премии «Грэмми». Вот где звезды отрываются по полной: самые скромные гости пускают в ход невообразимые мини и декольте, а те, что посмелее — устраивают модный перформанс со всеми вытекающими. Маски и ковбойские шляпы, гигантские розовые чемоданы, костюмы из жемчуга, бутылки воды вместо сумочек, платья с политическими лозунгами и разноцветные парики — в этом году фантазия у звезд церемонии разыгралась по полной.

Правило «если декольте — то закрытые ноги» и наоборот — больше не работает. Показать все лучшее сразу, отбросив все навязанные скромниками стереотипы, решили Крисси Тейген, Хайди Клум, Приянка Чопра, Мисти Копленд, Виктория Моне и другие знойные красотки в нарядах в стиле «душа на распашку».

Крисси Тейген Хайди Клум Мисти Копленд Приянка Чопра и Ник Джонас Алессандра Амбросио Биби Рекса Виктория Моне

Пиа Миа

«Отгадай, что я имел в виду» — игра, которую обожает актер Билли Портер. На церемонии шоумен появился в блестящем комбинезоне и шляпке-торшере, которая позволяла ему прятаться от фотографов. Продолжила игры разума певица FKA Twigs в кружеве и головном уборе с картин XVII века. Тай Хантер вообразил себя арабским султаном, а рэпер Tyler, The Creator попал на красную дорожку будто прямиком из фильма «Отель «Гранд Будапешт». На всякий случай рэпер захватил с собой чемодан, а Мэгги Роджерс — бутылочку с водой, которой дополнила платье от Chanel.

Билли Портер Tyler, The Creator Тай Хантер Diplo и Орвилл Пек FKA Twigs Билли Айлиш Мэгги Роджерс с бутылкой воды в качестве аксессуара Шон РоссПолитическими лозунгами на звездных «сабантуях» уже никого не удивишь, но попробовать можно. Меган Пормер, посол Арабского совета моды, вышла в накидке с изображением флагов США и Ирана, а на ее платье было написано «Нет войне». В наряде с заявлением о «фальсификации импичмента» Трампа появилась на красной дорожке певица Joy Villa. Выступала она за переизбрание президента на грядущих выборах 2020 года. А вот Рикки Ребелла, бывший вокалист No Authority, написал Impeach this прямо на своих ягодицах.

Меган Пормер Джой Вилла Рикки Ребелла

