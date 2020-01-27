Митинг против норм закона о госязыке в Харькове закончился стычками

Стычки произошли на митинге против норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» возле здания Харьковской областной государственной администрации, сообщили СМИ.
Как передает издание «Depo.Харьков», сторонники партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) в понедельник проводили митинг против некоторых норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и требовали увеличения объемов преподавания на русском языке.
«После начала пикета, который проходил у здания Харьковской ОГА, к его участникам подошла группа людей – представители «Правого сектора», (экстремистская организация, запрещена в России) «Союза ветеранов АТО», «Национального корпуса» и «Национальных дружин». У сторонников «ОПЗЖ», которые требовали увеличить объем русскоязычного преподавания в школах, вырвали их плакать. В них начали бросать яйца», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Во время попытки полицейских «отвести в сторону» сторонников «Оппозиционной платформы» произошли стычки. «С обеих сторон использовался слезоточивый газ, от действия которого пострадали и ряд журналистов», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что после стычки под зданием Харьковской облгосадминистрации «продолжается митинг проукраински настроенных общественных организаций». «Около 100 человек призывают не допустить реванша в Харькове и Украине», – говорится в сообщении.
Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
В ноябре постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что русский язык подвергается двойной дискриминации из-за планов Киева перевести русскоязычные школы на украинский уже в 2020 году.
В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке.
Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.
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