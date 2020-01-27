Суд не принял жалобу Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил на митинге

Басманный суд отказался принять к рассмотрению жалобу на бездействие следствия от Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на акции протеста. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».
Судья посчитала, что жалоба Сосновской неподсудна Басманному суду. Адвокат обжаловала это решение в Мосгорсуде.
Сотрудник полиции ударил Сосновскую в живот во время задержания на акции протеста 10 августа в Москве. Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением по поводу избиения и жесткого задержания. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.
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