Песков объяснил задержку с назначением врио главы Пермского края

27.01.2020, 13:51, Новости дня

Врио губернатора Пермского края пока не назначен в связи с процессом подбора кандидата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С подбором кандидатуры, в том числе. Как только глава государства будет готов представить кандидатуру исполняющего обязанности, согласовать ее с самим кандидатом, тогда мы сделаем об этом соответствующее объявление», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Максим Решетников, избранный губернатором Пермского края в 2017 году, был назначен в команду премьера Михаила Мишустина – он занял пост министра экономического развития, сменив Максима Орешкина.

Эксперт объяснял газете ВЗГЛЯД причины назначения Решетникова в МЭР.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: «Поющая ведущая» Ольга Бузова, недавно вернувшаяся с новым возлюбленным Давидом Манукяном из Таиланда, устроила девичник, в ходе которого успела сделать приятный сюрприз для близкой подруги. По стечению обстоятельств день рождения девушки совпал с памятной датой – снятием блокады Ленинграда. Ольга Бузова практически сразу по возвращении в Москву организовала девичник для близких подруг, приглашение на который […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика