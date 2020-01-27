Песков объяснил задержку с назначением врио главы Пермского края

Врио губернатора Пермского края пока не назначен в связи с процессом подбора кандидата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С подбором кандидатуры, в том числе. Как только глава государства будет готов представить кандидатуру исполняющего обязанности, согласовать ее с самим кандидатом, тогда мы сделаем об этом соответствующее объявление», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Максим Решетников, избранный губернатором Пермского края в 2017 году, был назначен в команду премьера Михаила Мишустина – он занял пост министра экономического развития, сменив Максима Орешкина.
Эксперт объяснял газете ВЗГЛЯД причины назначения Решетникова в МЭР.
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