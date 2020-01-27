Euronews — правительство Нидерландов впервые извинилось за депортацию евреев

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте впервые в истории принёс публичные извинения за действия руководства этой страны во время Второй мировой войны и признал, что правительство не смогло обеспечить безопасность еврейской общины. Из 140 тыс. евреев, проживавших в Нидерландах до войны, после массовых преследований и депортации в лагеря смерти смогли выжить лишь около 38 тыс. человек, передаёт Euronews.
Во время Второй мировой войны правительство Нидерландов не смогло выполнить свою роль в качестве «гаранта справедливости и безопасности» для еврейской общины. С такими словами премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил в Амстердаме по случаю дня памяти жертв холокоста и 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Марк Рютте принёс извинения от лица руководства страны.
МАРК РЮТТЕ, премьер-министр Нидерландов: Я приношу извинения, осознавая, что нет слов, которые могли бы передать масштабы и ужас холокоста. И от послевоенных поколений зависит сохранение памяти о жертвах холокоста: мы должны чествовать каждого погибшего поимённо, снова и снова напоминать себе о произошедшем и объединиться здесь и сейчас.
Власти Нидерландов впервые в истории страны приносят извинения за преследования и депортацию евреев в лагеря смерти. По данным статистики, из 140 тыс. евреев, проживавших в Нидерландах, после войны в живых осталось лишь около 38 тыс.
В прошлом году извинения принесла государственная железнодорожная компания Нидерландов и сообщила, что выплатит десятки миллионов евро в качестве компенсации выжившим и родственникам жертв холокоста.
Дата выхода в эфир 26 января 2020 года.
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