Москвичам пообещали самый сильный с начала зимы снегопад

Синоптики прогнозируют самый сильный снегопад за эту зиму в Москве в ночь на вторник, прирост снега составит от 4 до 8 сантиметров, сообщили в Метеобюро.
«Вслед за стремительным прохождением очередного фронтального раздела с утра понедельника в Москве снова стало подмораживать, а на восток Европейской территории РФ начал смещаться компактный холодный антициклон с Баренцева моря. Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Там добавили, что в понедельник к 18 часам влияние теплого фронта с Атлантики начнет сказываться в столичном регионе, тем самым поспособствует выпадению снега.
«Этот фронт и станет высыпать весь свой снежный запас на Москву и ее окрестности, особенно интенсивно в ночь на вторник. Температура воздуха останется отрицательной, холодок с востока будет поддавать антициклон, поэтому высота снежного покрова станет увеличиваться», – отметили синоптики.
Отмечается, что за вечер 27 января прирост снега составит около 1 сантиметра, в ночь на вторник выпадет от 2 до 5 сантиметров снега. Днем 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от 1 до 2 сантиметров.
«Этот процесс обещает стать самым щедрым на снег с начала зимы, прирост снега в Москве составит от 4 до 8 сантиметров», – сообщили в Метеобюро.
Напомним, ранее в понедельник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Поющая ведущая» Ольга Бузова, недавно вернувшаяся с новым возлюбленным Давидом Манукяном из Таиланда, устроила девичник, в ходе которого успела сделать приятный сюрприз для близкой подруги. По стечению обстоятельств день рождения девушки совпал с памятной датой – снятием блокады Ленинграда. Ольга Бузова практически сразу по возвращении в Москву организовала девичник для близких подруг, приглашение на который […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Спасение от старости и немощи»: сдавшей Пугачевой нужна помощь / 17 декабря
- Любовь Успенская в новом клипе появится практически обнаженной / 27 января
- Некоторые продукты и напитки повреждают иммунитет детей и вызывают зависимость / 16 декабря
- Врач-психотерапевт рассказал о вреде спорта для курящих людей / 26 ноября
- После пятичасовых переговоров Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для журналистов / 8 декабря
- У избитого любовницей Маликова отшибло память / 17 декабря
- «Своеобразный подарок»: Общественность вступилась за ввязавшегося в скандал с Пугачевой / 9 января
- Расстрел на военно-морской базе в Пенсаколе: подозреваемый террорист Мохаммед аль-Шамрани назвал Соединённые Штаты «нацией Зла» / 10 декабря