Актриса Голубкина попала в больницу

27.01.2020, 13:42, Разное

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была доставлена в московскую больницу. У вдовы Андрея Миронова заподозрили гипертонию.

По данным телеграм-канала Mash, сейчас Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении. За ней постоянно наблюдают врачи.



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