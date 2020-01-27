Актриса Голубкина попала в больницу

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была доставлена в московскую больницу. У вдовы Андрея Миронова заподозрили гипертонию.
По данным телеграм-канала Mash, сейчас Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении. За ней постоянно наблюдают врачи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Поющая ведущая» Ольга Бузова, недавно вернувшаяся с новым возлюбленным Давидом Манукяном из Таиланда, устроила девичник, в ходе которого успела сделать приятный сюрприз для близкой подруги. По стечению обстоятельств день рождения девушки совпал с памятной датой – снятием блокады Ленинграда. Ольга Бузова практически сразу по возвращении в Москву организовала девичник для близких подруг, приглашение на который […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Крушение летающей маршрутки / 27 декабря
- Актер сериала «Реальные пацаны» пошел во власть / 16 января
- Вдова Мурата Насырова не собирается выезжать из квартиры, из окна которой выпал ее муж / 24 января
- В центре Москвы мужчина обстрелял легковушку / 17 января
- Мнение: Новый Суперджет, убийца Гугла и очищение экономики от зомби / 26 декабря
- Власти Австралии не могут выйти на связь с тушившим лесные пожары самолетом / 23 января
- Как два непрошеных гостя из межзвездного пространства переворачивают астрономию с ног на голову / 27 ноября
- Эксперты рассказали о чипсетах в Android-флагманах в 2020 году / 4 декабря