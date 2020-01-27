Актриса Голубкина попала в больницу

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была доставлена в московскую больницу. У вдовы Андрея Миронова заподозрили гипертонию.

По данным телеграм-канала Mash, сейчас Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении. За ней постоянно наблюдают врачи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Поющая ведущая» Ольга Бузова, недавно вернувшаяся с новым возлюбленным Давидом Манукяном из Таиланда, устроила девичник, в ходе которого успела сделать приятный сюрприз для близкой подруги. По стечению обстоятельств день рождения девушки совпал с памятной датой – снятием блокады Ленинграда. Ольга Бузова практически сразу по возвращении в Москву организовала девичник для близких подруг, приглашение на который […]