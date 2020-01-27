С 2016 года украинцам выдали более 4,3 млн ID-карт –Госмиграционная служба

C 2016 года украинцам выдали более 4,3 млн паспортов в виде ID-карты. Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины в Facebook 25 января.

В 2016 году ГМС оформила около 280 тыс. ID-карт, в 2017-м – более 1,1 млн, в 2018-м – более 1,3 млн, в 2019-м – почти 1,6 млн.

В службе напомнили, что владельцы паспортов образца 1994 года могут обменять их на ID-карты.

🆔: за 4 роки — понад 4,3 млн паспортів 📸 Цій пам'ятній світлині — 4 роки. Вона зафіксувала хвилюючий момент: 25 січня… Posted by Державна міграційна служба України on Laupäev, 25. jaanuar 2020

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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