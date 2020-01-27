Китай обогнал Россию и стал вторым по объемам поставок оружия – исследование

27.01.2020, 13:42, Новости дня

Китай занял второе место в списке самых крупных производителей вооружения в мире, уступая США, но опережая Россию. Об этом свидетельствует новое исследование Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как отмечается в исследовании, ранее эксперты не вносили Китай в рейтинг, так как не было достаточных данных для оценки потенциала оборонного комплекса страны. В Китае ограничивают доступ к информации обо всех оружейных компаниях в интересах нацбезопасности. Информация стала доступной, когда часть китайских компаний вышла на биржу и была вынуждена публиковать отчеты.

Оценку мощностей военно-промышленного комплекса КНР аналитики производили, исходя из финансовых показателей четырех китайских компаний.

Авиастроительная корпорация Китая (AVIC), которая в 2017 году поставила продукцию и услуги на $20,1 млрд, может считаться шестой в мире.
Корпорация China North Industries Group (NORINCO) поставила вооружений на $17,2 млрд и может считаться восьмой в мире. Кроме того, она фактически является крупнейшим в мире производителем наземных систем.
Корпорация CETC ($12,2 млрд).
Компания CSGC ($4,6 млрд).

Вместе с тем исследователи уточняют, что эти цифры не показывают полной картины и, скорее всего, занижены. Однако они могут стать отправной точкой для более полной оценки китайского ВПК.

В июне 2019 года SIPRI опубликовал доклад, согласно которому девять государств мира, среди которых США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР, обладали приблизительно 13 865 единицами ядерного оружия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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