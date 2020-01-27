В авиакомпании Ariana Airlines опровергли информацию о крушении самолета

В афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о крушении своего самолета. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что все рейсы Ariana Afghan Airlines были выполнены успешно.

قابل توجه هموطنان عزیز !خبری که مبنی بر سقوط یک فروند طیاره د آریاناافغان هوایی شرکت در تعداد از رسانه ها نشر گردیده حقیقت نداشته ، تمامی پرواز های دآریانا افغان هوای شرکت به شکل نورمال انجام شده است ! Posted by Ariana Afghan Airlines on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Западные СМИ сегодня написали, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находится до 110 человек. Он направлялся из афганского Герата в Дели.

Boeing якобы упал на территории, контролируемой боевиками террористической группировки «Талибан».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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