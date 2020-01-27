Трамп рассказывал Болтону о намерениях блокировать военную помощь Украине

…пока Киев не начнет расследование дела Байденов.
Президент США Дональд Трамп отказывался размораживать военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не направит в США все имеющиеся документы, касающиеся дел бывшего вице-президента Джо Байдена, а также его сына Хантера и не инициирует собственное расследование. Об этом в своих мемуарах рассказал бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон, черновик книги оказался в распоряжении газеты New York Times.
По данным издания, Трамп лично пояснил о своем решении Болтону, когда он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и министром обороны Марком Эспером пытались убедить американского лидера в необходимости продолжать поддерживать Украину.
Ранее комитет Палаты представителей обвинил Трампа в злоупотреблении властью, так как президент мог «влиять на военную помощь Украине, чтобы добиться расследования, которое помогло бы ему во второй предвыборной кампании».
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Именно из-за дела Байденов Палата представителей запустила в сентябре процедуру импичмента президента, открытые слушания начались 19 ноября. Поводом для этого стали сообщения об июльском звонке Трампа президенту США Владимиру Зеленскому — якобы с требованием расследовать возможную коррупционную составляющую при работе сына Джо Байдена в украинской газовой отрасли. Байден является одним из лидеров праймериз демократов к выборам 2020 года. Минюст США нарушений в разговоре не нашел.
Источник: Новая газета
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