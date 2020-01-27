Кремль рассказал о мерах по предотвращению распространения коронавируса

Все необходимые меры принимаются для предотвращения распространения коронавируса, заявили в Кремле.
«Нет сомнений, что все необходимые меры предосторожности [в связи с угрозой распространения коронавируса] принимаются», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков.
Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил,что у Москвы нет нареканий к Китаю по вопросу взаимодействия в ситуации вокруг коронавируса.
«Мы в теснейшем контакте со всеми профильными структурами КНР, взаимодействие не вызывает ни малейших нареканий», – сказал Рябков.
По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 умерших от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.
Напомним, ранее в понедельник пресс-атташе посольства Георгий Егоров заявил, что посольству РФ в Китае достоверно известно о 140 россиянах, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Из них 75 граждан РФ являются студентами.
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