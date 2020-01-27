Упавший в Афганистане самолет принадлежал армии

Рухнувший в Афганистане самолет относился к вооруженным силам, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в (провинции) Газни в полдень. Нет информации о жертвах», – сообщил собеседник РИА «Новости».
Чиновники в аэропорту Герата сообщили каналу Ariana News, что самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines, отмечалось, что на его борту якобы были 110 человек. По этим данным, он летел из Герата в столицу Индии Дели.
Агентство Пажвак сообщило, что директор Ariana Afghan Airlines Мирвайс Мирзаквал опроверг информацию о том, что борт принадлежал авиакомпании.
Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находились 83 человека.
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