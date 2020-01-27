Упавший в Афганистане самолет принадлежал армии

Рухнувший в Афганистане самолет относился к вооруженным силам, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в (провинции) Газни в полдень. Нет информации о жертвах», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Чиновники в аэропорту Герата сообщили каналу Ariana News, что самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines, отмечалось, что на его борту якобы были 110 человек. По этим данным, он летел из Герата в столицу Индии Дели.

Агентство Пажвак сообщило, что директор Ariana Afghan Airlines Мирвайс Мирзаквал опроверг информацию о том, что борт принадлежал авиакомпании.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находились 83 человека.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Поющая ведущая» Ольга Бузова, недавно вернувшаяся с новым возлюбленным Давидом Манукяном из Таиланда, устроила девичник, в ходе которого успела сделать приятный сюрприз для близкой подруги. По стечению обстоятельств день рождения девушки совпал с памятной датой – снятием блокады Ленинграда. Ольга Бузова практически сразу по возвращении в Москву организовала девичник для близких подруг, приглашение на который […]