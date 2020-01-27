Число инфицированных коронавирусом в США выросло до пяти

Представители федеральных органов здравоохранения США сообщили, что число подтвержденных случаев заражением коронавирусом китайского происхождения в стране достигло пяти, и они ожидают, что их будет больше.

Глава офиса респираторных заболеваний Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Нэнси Мессонье сообщила в воскресенье, что все пятеро имели прямой контакт с жителями китайского города Уханя, где, как считается, началась эпидемия.

Сообщается, что все пятеро находятся в хорошем состоянии, но изолированы в больницах, пока врачи и органы здравоохранения пытаются получить больше информации о вирусе. ЦКЗ сообщил, что он изучает около 100 подозрительных случаев в 26 штатах.

Китайские власти сообщили, что число инфицированных в стране составляет около 2 тысяч человек. Вирус унес жизни 56 человек.

Глава госкомитета по делам здравоохранения Ма Сяовэй заявил в воскресенье, что о вирусе мало что известно. Но врачи знают, что его инкубационный период может варьироваться от 1 до 14 дней. Он сказал, что во время инкубационного периода вирус заразен и распространяется легче. По его словам, число инфицированных, вероятно, будет расти и дальше.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна оказалась в «тяжелой ситуации», и эксперты вместе с другими ресурсами будут сконцентрированы в конкретных больницах для лечения тяжелых случаев заболевания.

Вирус, предположительно, возник в конце прошлого года в Ухане, столице провинции Хубэй, на рынке морепродуктов, где нелегально продавали диких животных. Китайские власти ввели временный запрет на продажу диких животных.

Вирус поразил Китай накануне празднования Нового года по лунному календарю, из-за чего праздничные мероприятия для десятков миллионов китайцев были сокращены или отменены.

Власти закрыли туристические достопримечательности и продлили закрытие школ в попытке остановить распространение вируса. Работа общественного транспорта была серьезно ограничена.

США сообщили в воскресенье, что планируют эвакуировать из Уханя дипломатический персонал и других американских граждан. Госдепартамент предупредил, однако, что возможности для эвакуации частных лиц «крайне ограничены».

Франция и Россия также планируют эвакуировать своих граждан из Уханя.

Смертельно опасный вирус распространяется по всему миру. Случаи заражения имели место в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Японии, Макао, Малайзии, Непале, Португалии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме.

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