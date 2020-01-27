Организаторов «Грэмми» обвинили в сексуальном насилии и харассменте

В США прошла 62-я церемония вручении наград престижной музыкальной премии «Грэмми». В этот раз мероприятие вновь ознаменовалось громким скандалом, в частности, организаторов обвинили в сексуальном насилии и харассменте.

Несмотря на все усилия, предпринятые организаторами «Грэмми», «щекотливых» ситуаций и на сей раз избежать не удалось. Ранее Тейлор Свифт вообще отказалась участвовать в церемонии, таким образом протестуя против запрета появиться на сцене под «провокационную» композицию Man. Также в числе номинантов оказалось немало темнокожих исполнителей, чем, вероятно, планировалось избежать обвинений в расизме. При этом скандал возник с «неожиданной» стороны. Его спровоцировали откровения экс-главы Академии искусств и науки Деборы Дуган.

Последняя пояснила о произошедшей незадолго до мероприятия ситуации, когда бывшего исполнительного директора Академии обвинили в сексуальном насилии. По словам Дуган, данные об изнасиловании певицы, имя которой так и осталось нераскрытым, сознательно замалчивали. Экс-руководитель утверждает, что об этом было известно многим, но каждый, вероятно, боялся потерять «заветную награду», а потому молчал. После увольнения Дебора Дуган решила раскрыть «закулисье Грэмми», где царят «разнузданные нравы» и харассмент, подтасовываются списки номинантов и «процветает» сексуальное насилие.

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