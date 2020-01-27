Самолет разбился на востоке Афганистана

Самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщают местные власти. По информации телеканала Ariana News, на борту воздушного судна находились 83 человека.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 1TV.





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