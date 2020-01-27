Стала известна стоимость гибридных версий Fiat 500 и Panda

Компания Fiat сообщила информацию о стоимости гибридных версий моделей 500 и Panda в Великобритании.

Электрифицированный Fiat 500 будет стоить от 12665 фунтов стерлингов (16560 долларов США) в комплектации Pop, а стоимость Panda Mild Hybrid будет начинаться от 13885 фунтов стерлингов (18155 долларов США) в версии City Cross. Ожидается, что новые гибридные городские автомобили Fiat появятся в британских дилерских центрах производителя в феврале.

Обе модели оснащены 1-литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем Fiat, уровень мощности которого составляет 69 лошадиных сил, крутящий момент равен 92 Нм, а также 12-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом и литий-ионным аккумулятором. Недавно разработанная механическая коробка передач с шестью передачами работает в паре с моторами.

Электрифицированные Fiat 500 и Panda заменяют устаревшие модели с 1,2-литровыми агрегатам с четырьмя цилиндрами, предлагая лучшую экономию топлива и на 30% сниженные выбросы CO2. 500 Mild Hybrid потребляет 5,3 литра топлива на 100 километров пути, расход Panda Mild Hybrid составляет 5,7 литра на 100 километров.

Генератор стартера трансмиссии восстанавливает энергию во время торможения и замедления, сохраняя в аккумуляторе 11Ач. Эта энергия затем используется для ускорения и перезапуска двигателя в режиме остановки и запуска.

Кроме того, в настоящее время известно, что Fiat предложит максимально оборудованные версии Launch своих последних моделей, новинки будут иметь специальные значки Hybrid, эксклюзивный цвет Dew Green, а также сиденья с тканевой обивкой из переработанного пластика.

Версия Launch Edition для Fiat 500 будет стоить 16795 фунтов стерлингов (21950 долларов США), а стоимость Panda Mild Hybrid Launch Edition будет начинаться от 14385 фунтов стерлингов (18800 долларов США).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ В Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой впервые после полугодового перерыва – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации – приняла участие украинская делегация. В первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс, вице-президентом ассамблеи избрали […]