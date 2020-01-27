Песков рассказал о процессе принятия решения по делу Иссахар

27.01.2020, 13:26, Новости дня

В отношении прошения о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар проводятся юридические процедуры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

В воскресенье стало известно, что Иссахар обратилась к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Комиссия по помилованию соберется 27 января в 18.00.

Напомним, президент Путин провел в Израиле встречу с матерью Иссахар. Глава государства отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и заверил, что «все будет хорошо». Позднее в Кремле разъяснили, что процесс освобождения Иссахар тормозит то, что она не обращалась к президенту с просьбой о помиловании.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ В Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой впервые после полугодового перерыва – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации – приняла участие украинская делегация.  В первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс, вице-президентом ассамблеи избрали […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика