Песков рассказал о процессе принятия решения по делу Иссахар

В отношении прошения о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар проводятся юридические процедуры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».
В воскресенье стало известно, что Иссахар обратилась к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Комиссия по помилованию соберется 27 января в 18.00.
Напомним, президент Путин провел в Израиле встречу с матерью Иссахар. Глава государства отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и заверил, что «все будет хорошо». Позднее в Кремле разъяснили, что процесс освобождения Иссахар тормозит то, что она не обращалась к президенту с просьбой о помиловании.
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