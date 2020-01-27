Исаак Ньютон предсказал возможную дату конца света

Всемирно известный физик, астроном, математик и механик Исаак Ньютон в свое время предсказал возможную дату конца света. Он изучал Библию по научной методике, проводил астрономические расчеты, которые связаны с солнечным затмением. По расчетах ученого человечество прекратит свое существование в 2060 году.

Автор фундаментального труда, в котором изложен закон всемирного тяготения и три закона механики, интересовался еще и оккультизмом. Во времена жизни Ньютона многие исследователи интересовались паранормальными явлениями. Знаменитый физик многие годы тщательно изучал «Священное писание». С помощью астрономических расчетов и наблюдений ученый смог вычислить возможную дату конца света. Результаты своих теологических исследований Исаак Ньютон писал под псевдонимом Иегова Санктус Унус.

Историки, изучив писания математика, пришли к выводу, что Апокалипсис начнется не ранее 2060 года. Человечество столкнется с природными катаклизмами, эпидемиями, войнами, однако со временем жизнь на планете возродится. Таким образом население Земли очистится от грехов. Современные исследователи удивляются, как «отец классической механики» мог сделать подобное предсказание.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ В Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой впервые после полугодового перерыва – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации – приняла участие украинская делегация. В первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс, вице-президентом ассамблеи избрали […]