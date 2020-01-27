В Афганистане разбился самолет с 83 людьми на борту

27.01.2020, 13:21, Разное

В восточной части Афганистана произошла авиакатастрофа с лайнером компании Ariana Afghan Airlines. Согласно данным местных СМИ, на борту самолета пребывали 83 человека.
Воздушное судно, как уточнил представитель губернатора Газни Ариф Нури, разбилось близ Дех Як. Эта территория, согласно материалу Tolo News, контролируется представителями «Талибана» (организация, запрещенная в РФ Верховным судом), и туда направлены «специальные силы».
На борту самолета в момент катастрофы находились 83 человека. Правоохранители Афганистана выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее пассажирский самолет, совершавший рейс в Москву из Хабаровска, но вернувшийся в пункт отбытия из-за сообщения о минировании, удачно приземлился. Специалисты правоохранительных органов начали расследование и занимаются установлением личности лица, отправившего тревожное уведомление, информирует «ПолитЭксперт».



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