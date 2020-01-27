Россиянка продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей

В Ставропольском крае 36-летняя женщина выставила на продажу дочь, в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК по региону.
Женщина решила продать ребенка, когда еще была беременна, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Еще до рождения ребенка она разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях. Его заметила другая женщина, которая сообщила об этом в правоохранительные органы.
«Согласно достигнутой договоренности, в декабре 2019 года подозреваемая продала свою новорожденную дочь за 440 тыс. рублей вышеуказанной женщине, действовавшей в рамках оперативно-разыскного мероприятия», – пояснили в ведомстве.
На данный момент ребенка передали в медицинское учреждение, органы опеки и попечительства определят ее дальнейшую судьбу.
В конце ноября 2019 года молодую мать задержали в Москве при попытке продать ребенка, в декабре четверых жительниц Республики Дагестан заподозрили в купле-продаже ребенка, в отношении них возбудили уголовное дело.
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