Грузия потребует пересмотреть разрешение для РФ вернуться в ПАСЕ

Грузинская депутация в ПАСЕ потребует от организации пересмотреть разрешение на возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы, сообщил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» депутат Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как информирует Общественное ТВ Грузии – «Первый канал», Ираклий Кобахидзе сообщил об «активных консультациях» на этот счет с коллегами из стран Прибалтики и Украины.

«Наш план состоит в том, чтобы поставить под вопрос признание полномочий российской делегации на сегодняшней пленарной сессии. Мы надеемся на успех нашей инициативы», – сообщил он.

По его словам, «максимально» будет использована трибуна ПАСЕ для обвинений РФ в «оккупации Абхазии и Южной Осетии».

Другой грузинский депутат Ираклий Берая заявил, что «Россия нарушает нормы и принципы международного права».

«Активно консультируемся с коллегами в ПАСЕ на этот счет. На Россию должно быть усилено давление», – подтвердил он.

Грузия в настоящее время возглавляет комитет министров СЕ, поэтому в Страсбурге выступит министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киев не намерен сотрудничать с Москвой в рамках парламентской ассамблеи.





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