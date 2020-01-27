Наталья Андрейченко пропала в Мексике

27.01.2020, 13:18, Новости дня

63-летняя советская и российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике. Об этом сообщили на ее странице в Instagram.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем.⠀Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим», – написал PR-директор актрисы Ян Трунцев 26 января.

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ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем. * * Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко

Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) 26 Янв 2020 в 10:27 PST

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Мэри Поппинс, до свидания», «Двое под одним зонтом», «Леди Макбет Мценского уезда».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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