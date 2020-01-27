Мнение: Грузинская оппозиция против США

Члены грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели акцию у посольства США в Тбилиси, на которой потребовали запрета работы в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI).

Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США

«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.

В сообщении указано, что Грузия является независимым, суверенным государством, и что никто не имеет права менять «наше мнение, наш настрой, нашу реальность»

Также члены партии призвали грузинские власти начать расследование деятельности данных организаций.

21 декабря министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в материале которой говорилось, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы.

https://russian.rt.com/world/news/712233-oppoziciya-ssha-gruziya — цинк

Полагаю, что надо эту оппозицию объявить агентами Кремля, ибо только московские наймиты смеют утверждать, что Грузия может являться независимым и суверенным государством. Но этот номер у них не пройдет!

Чуть подробнее об "Альянсе патриотов Грузиии" и о том, что он из себя представляет, можно почитать вот здесь https://berg-man.livejournal.com/1173707.html

Источник: Colonel Cassad

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