Мнение: Грузинская оппозиция против США

27.01.2020, 13:12, Разное

Члены грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели акцию у посольства США в Тбилиси, на которой потребовали запрета работы в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI).
Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США
«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.
В сообщении указано, что Грузия является независимым, суверенным государством, и что никто не имеет права менять «наше мнение, наш настрой, нашу реальность»
Также члены партии призвали грузинские власти начать расследование деятельности данных организаций.
21 декабря министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в материале которой говорилось, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы.

https://russian.rt.com/world/news/712233-oppoziciya-ssha-gruziya — цинк

Полагаю, что надо эту оппозицию объявить агентами Кремля, ибо только московские наймиты смеют утверждать, что Грузия может являться независимым и суверенным государством. Но этот номер у них не пройдет!

Чуть подробнее об "Альянсе патриотов Грузиии" и о том, что он из себя представляет, можно почитать вот здесь https://berg-man.livejournal.com/1173707.html

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Свыше 200 бывших узников концлагеря Аушвиц собрались 27 января вместе с мировыми лидерами в польском городе Освенциме на траурной церемонии по поводу 75-летия освобождения лагеря смерти, передают СМИ. Чудом выжившим заключенным, в основном, за 90 лет и более лет. Россия в Освенциме была представлена лишь на уровне посла, хотя именно советские войска освобождали нацистский концлагерь […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика