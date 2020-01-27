На кладбище под Москвой нашли труп

В Сергиевом Посаде обнаружили тело местной жительницы с открытой черепно-мозговой травмой. Труп нашли 26 января на городском кладбище.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают лицо, причастное к убийству, передает сайт «Подмосковье сегодня».
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