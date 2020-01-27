В Кремле не стали давать оценок инцидентам с главой Чувашии

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировал череду резонансных эпизодов, связанных с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

«Я оставлю без комментариев [этот вопрос]. Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются [по этому поводу], но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии. Депутат Александр Хинштейн предложил проверить Игнатьева на вменяемость.

Сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним. Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Незадолго до этого произошел другой скандальный эпизод. Поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, Игнатьев призвал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».





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