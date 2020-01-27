В Кремле не стали давать оценок инцидентам с главой Чувашии

27.01.2020, 13:12, Новости дня

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировал череду резонансных эпизодов, связанных с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

«Я оставлю без комментариев [этот вопрос]. Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются [по этому поводу], но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

 

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии. Депутат Александр Хинштейн предложил проверить Игнатьева на вменяемость.

Сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним. Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Незадолго до этого произошел другой скандальный эпизод. Поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, Игнатьев призвал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Свыше 200 бывших узников концлагеря Аушвиц собрались 27 января вместе с мировыми лидерами в польском городе Освенциме на траурной церемонии по поводу 75-летия освобождения лагеря смерти, передают СМИ. Чудом выжившим заключенным, в основном, за 90 лет и более лет. Россия в Освенциме была представлена лишь на уровне посла, хотя именно советские войска освобождали нацистский концлагерь […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика