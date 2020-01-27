«Теперь глашатай п…здеца кто, вместо Чаплина? Другой?». Шнуров написал стихотворение на смерть Чаплина

Фронтмен российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров разместил в Instagram стихотворение, написанное на смерть экс-спикера Русской православной церкви (РПЦ) протоиерея Всеволода Чаплина.
«Призвал господь к себе раба
С фамилией комичной Чаплин.
Закончилась его судьба,
И время вытекло до капли.
Желал расправ, где видел грех,
И угрожал он божьей карой.
Был он не то, чтоб очень старый,
Но умер все же раньше тех,
Кому грозил он смертью лютой.
Что прошлое уж ворошить,
Почтят его в тиши минутой,
И дальше побегут грешить.
Теперь глашатай п…здеца
Кто, вместо Чаплина? Другой?
Он сможет сварочной дугой
Метафор зажигать сердца?
Да, он ушел, не попрощался.
Был, был, а вот уже и нет.
Короче, вызвало начальство,
К себе в небесный кабинет», – написал Шнуров.
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Призвал господь к себе раба, С фамилией комичной Чаплин. Закончилась его судьба, И время вытекло до капли. Желал расправ, где видел грех, И угрожал он божьей карой. Был он не то, чтоб очень старый, Но умер всё же раньше тех, Кому грозил он смертью лютой. Что прошлое уж ворошить, Почтят его в тиши минутой, И дальше побегут грешить. Теперь глашатай пиздеца Кто, вместо Чаплина? Другой? Он сможет сварочной дугой Метафор зажигать сердца? Да, он ушёл, не попрощался. Был, был, а вот уже и нет. Короче, вызвало начальство, К себе в небесный кабинет.
Всеволод Чаплин скончался 26 января.
Чаплин был спикером РПЦ с 2009-го до конца 2015 года. В 2015 году он утверждал, что российские военные выполняют в Украине «миротворческую миссию», а российскую военную операцию в Сирии называл «священной борьбой». В апреле 2018-го Чаплин заявил, что Россия должна потребовать за отказ от поддержки президента Сирии Башара Асада согласие стран Запада на захват РФ части Украины, как это было в Крыму.
В январе 2019 года священник, выступая в Москве на митинге против передачи Россией Курильских островов Японии, заявил, что РФ «слишком долго отступала».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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