«Теперь глашатай п…здеца кто, вместо Чаплина? Другой?». Шнуров написал стихотворение на смерть Чаплина

Фронтмен российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров разместил в Instagram стихотворение, написанное на смерть экс-спикера Русской православной церкви (РПЦ) протоиерея Всеволода Чаплина.

«Призвал господь к себе раба

С фамилией комичной Чаплин.

Закончилась его судьба,

И время вытекло до капли.

Желал расправ, где видел грех,

И угрожал он божьей карой.

Был он не то, чтоб очень старый,

Но умер все же раньше тех,

Кому грозил он смертью лютой.

Что прошлое уж ворошить,

Почтят его в тиши минутой,

И дальше побегут грешить.

Теперь глашатай п…здеца

Кто, вместо Чаплина? Другой?

Он сможет сварочной дугой

Метафор зажигать сердца?

Да, он ушел, не попрощался.

Был, был, а вот уже и нет.

Короче, вызвало начальство,

К себе в небесный кабинет», – написал Шнуров.

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Призвал господь к себе раба, С фамилией комичной Чаплин. Закончилась его судьба, И время вытекло до капли. Желал расправ, где видел грех, И угрожал он божьей карой. Был он не то, чтоб очень старый, Но умер всё же раньше тех, Кому грозил он смертью лютой. Что прошлое уж ворошить, Почтят его в тиши минутой, И дальше побегут грешить. Теперь глашатай пиздеца Кто, вместо Чаплина? Другой? Он сможет сварочной дугой Метафор зажигать сердца? Да, он ушёл, не попрощался. Был, был, а вот уже и нет. Короче, вызвало начальство, К себе в небесный кабинет.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 26 Янв 2020 в 10:19 PST

Всеволод Чаплин скончался 26 января.

Чаплин был спикером РПЦ с 2009-го до конца 2015 года. В 2015 году он утверждал, что российские военные выполняют в Украине «миротворческую миссию», а российскую военную операцию в Сирии называл «священной борьбой». В апреле 2018-го Чаплин заявил, что Россия должна потребовать за отказ от поддержки президента Сирии Башара Асада согласие стран Запада на захват РФ части Украины, как это было в Крыму.

В январе 2019 года священник, выступая в Москве на митинге против передачи Россией Курильских островов Японии, заявил, что РФ «слишком долго отступала».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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