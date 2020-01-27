Наследник Ротшильда подал иск к властям Вены, чтобы вернуть отнятое нацистами имущество

Наследник австрийской ветви семьи Ротшильдов инвестор Джеффри Хоге подал иск к властям Вены из-за имущества, которое нацисты конфисковали во время Второй мировой войны. Об этом пишет The Financial Times.

Иск касается фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году, которому, в числе прочего, принадлежали несколько зданий, включая дворец Марии Терезии, отданный под одну из первых в мире психиатрических лечебниц.

Фонд в 1938 году был конфискован нацистами, как и другое имущество Ротшильдов в Австрии. В 1956 году фонд был восстановлен, однако, по словам Хоге, Ротшильдам об этом не сообщили.

Поводом для иска стала продажа недвижимости, принадлежавшей фонду. Наследник Ротшильдов уверяет, что здания продавались по заниженной цене и власти Вены «по сути хитростью сделали то, что в 1938 году было сделано с помощью грубой силы».

Имущество фонда истец оценивает в €110 млн. Таким образом, пишет The Financial Times, речь идет об одном из крупнейших реституционных исков. Наследник Ротшильдов заявляет, что если суд согласится вернуть имущество, он «передаст его народу Австрии».

Династия Ротшильдов — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века. Считается, что с XIX века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире после создания Федеральной резервной системы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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