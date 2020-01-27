В Кремле рассказали об обязанностях Мединского

Назначенный помощником президента РФ Владимир Мединский будет отвечать в администрации главы государства за координацию государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что круг полномочий Дмитрия Козака, назначенного заместителем руководителя администрации президента России, пока формализуется.

Напомним, президент Владимир Путин назначил своими помощниками бывшего главу Минэкономразвития Максима Орешкина и экс-министра культуры Владимира Мединского. Дмитрий Козак стал новым, третьим, замглавы администрации президента.





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