Польша не пригласила президента РФ на 75-летие освобождения Освенцима

Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Красной Армией нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау», сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, Владимиру Путину не было приглашения», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля уточнил, что РФ на памятных мероприятиях будет представлена на уровне посла.
В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау». На торжества прибудут делегации из разных стран.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава российского кабмина Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора. Гудков назначен гендиректором РЭО на три года, сообщается в документе на сайте правительства. РЭО – куратор реформы мусорной отрасли, передает ТАСС. Кроме того, Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов России, а Людмилу Бокову – заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Прежде […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Forbes — NASA предложит частному бизнесу поработать на МКС / 30 ноября
- Euronews — по оценкам экспертов, от полного «гендерного равенства» нас отделяют столетия / 3 января
- Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки / 28 ноября
- Волынец: Российско-белорусский импорт тока и сырья никуда не делся и продолжает уничтожать украинскую энергетическую и угольную отрасли / 15 января
- Зеленский запретил импорт электроэнергии из РФ, в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений. Главное за день / 25 декабря
- Премьер Северной Македонии ушел в отставку / 3 января
- Всероссийский Дед Мороз рассказал о самых частых пожеланиях / 20 декабря
- Фигуры принца Гарри и его жены убрали из экспозиции в Музее мадам Тюссо / 9 января