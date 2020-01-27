Визажист принцессы Дианы и Меган Маркл раскрыла секреты макияжа для королевских особ

Королевский визажист Мэри Гринвелл, работавшая с принцессой Дианой и Меган Маркл, пояснила о секретах макияжа. По ее словам, некоторые способы нанесения косметики и удачно подобранные платья, позволяли принцессам выглядеть «свежо» не только на фотографиях, но и в реальной жизни.

В основном Мэри Гринвелл использовала уже готовые формулы, натуральные продукты и чистые цвета. Все это позволяло работать над слоями и создавать видимость «свечения» кожи. Когда визажист работала с принцессой Дианой, она поняла, что необходимо показать ее естественную красоту. Для этого она выбрала темно-синее платье Джона Гальяно из коллекции Couture для Dior и нанесла мягкий макияж.

Иногда Мэри Гринвелл использовала консилер ICONIC London Seamless Cocealer двух оттенков. Внимание визажист уделяла кремовым румянам, их она наносила пальцами. Также Мэри Гринвелл работала над образом Меган Маркл. Именно она готовила ее к свадьбе. Визажист отметила, что тогда она использовала жидкий румянец и тени для бровей.

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