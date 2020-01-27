В России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi со скидками до 50%

27.01.2020, 13:04, Разное

Компания Xiaomi пояснила о том, что в РФ стартовала очередная распродажа смартфонов со скидками до 50%. Акция будет длится с 27 января по 2 февраля.
Выгодные предложения предусматривают не только ежедневные подборки по сниженным ценам, но и постоянные скидки. Модель Xiaomi Mi 8 с оперативной памятью в 8 гигабайт и встроенной – на 64 гигабайта, можно будет приобрести всего за 16990 рублей, в то время как до акции он стоил 29990 рублей. Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite со встроенной памятью в 128 Гб и оперативкой 8 Гб будет продаваться по цене 11990 рублей взамен 21990 рублей. Также можно купить модель Mi Mix 2 со скидкой 14000 рублей, его цена составит 20990 рублей.

Для некоторых моделей предусмотрены подарки в виде наушников, селфи-палок. Кроме телефонов по аукционным ценам можно будет приобрести телевизоры и пылесосы-роботы, произведенные компанией Xiaomi



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