В Ингушетии отправили в отставку правительство

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку региональное правительство. О своем решении он написал в инстаграме. Причины отставки не назвал.
«Мной принято решение отправить правительство Ингушетии в отставку», – написал Махмуд-Али Калиматов.
Позднее на сайте главы Ингушетии появилось сообщение о том, что причиной отставки правительства стала просьба председателя кабмина Константина Сурикова об освобождении его от должности по семейным обстоятельствам.
Суриков продолжит работу в команде Калиматова в качестве советника по инвестиционной политике.
Исполняющим обязанности главы правительства Ингушетии после отставки кабмина Калиматов назначил Владимира Сластенина, бывшего первого заммэра Самары.
Махмуда-Али Калиматова избрали главой Ингушетии 8 сентября 2019 года. В тот же день он отправил в отставку предыдущее правительство региона. На должность главы правительства Калиматов предложил кандидатуру Константина Сурикова, 12 сентября парламент согласовал его назначение. 12 и 16 сентября Калиматов сформировал почти весь новый кабмин.
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