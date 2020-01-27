В Ингушетии отправили в отставку правительство

27.01.2020, 10:04, Новости дня

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку региональное правительство. О своем решении он написал в инстаграме. Причины отставки не назвал.

«Мной принято решение отправить правительство Ингушетии в отставку», – написал Махмуд-Али Калиматов.

Позднее на сайте главы Ингушетии появилось сообщение о том, что причиной отставки правительства стала просьба председателя кабмина Константина Сурикова об освобождении его от должности по семейным обстоятельствам.

Суриков продолжит работу в команде Калиматова в качестве советника по инвестиционной политике.

Исполняющим обязанности главы правительства Ингушетии после отставки кабмина Калиматов назначил Владимира Сластенина, бывшего первого заммэра Самары.

Махмуда-Али Калиматова избрали главой Ингушетии 8 сентября 2019 года. В тот же день он отправил в отставку предыдущее правительство региона. На должность главы правительства Калиматов предложил кандидатуру Константина Сурикова, 12 сентября парламент согласовал его назначение. 12 и 16 сентября Калиматов сформировал почти весь новый кабмин.

 



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