«Новая газета»: вместо пропавших чеченцев Москальковой показали их братьев

Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой во время поездки в Грозный в сентябре 2017 года представили двух подложных людей из списка пропавших чеченцев, которые, возможно, были казнены, сообщает «Новая газета».

По данным издания, Москальковой представили двух чеченцев по имени Шамхан Юсупов и Махма Мускиев (они входили в список пропавших людей) и предъявили их паспорта. На самом деле это были родные братья пропавших, утверждает издание.

В пресс-службе омбудсмена заявили, что госпожа Москалькова не получала подтверждающих это данных.

«Новая газета» отмечает, что Татьяна Москалькова никогда не видела ранее Шамхана Юсупова и Махму Мускиева. Поскольку братья похожи, подлога не заметили. По версии издания, мужчины пошли на это под давлением следствия.

Брат Юсупова – его однояйцевый близнец, пишет газета (имя не уточняется). В качестве доказательства газета ссылается на видеозапись, которая велась во время поездки Татьяны Москальковой в Грозный. Журналисты сравнили видеокадры с «подложными» Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым с фототаблицей МВД Чечни, на которой были указаны люди, задержанные в 2017 году, и пришли к выводу, что некоторые внешние признаки Махмы Мускиева не совпадают.

Также в материалах проверки человека, который якобы выдавал себя за Махму Мускиева, содержались сведения о его семье, в частности о брате Умаре, который носит другую фамилию. В соцсетях изданию удалось найти и фотографию самого Махмы Мускиева. «На этих двух фотографиях отчетливо видна разница между двумя братьями», – отмечается в материале.

В пресс-службе Татьяны Москальковой заявили, что она не получала материалов о подлоге во время своей поездки в Чечню. Там добавили, что омбудсмен лично проверяла все документы.

«Более года назад «Новая газета» уже говорила о некоем подлоге, но по состоянию на 9:00 27 января 2020 года никаких подтверждающих данных в аппарат не поступало», – сообщили в пресс-службе и отметили, что Татьяна Москалькова открыта для диалога по этому вопросу.

В 2017 году о подлоге заявляли и в «Мемориале». «По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой – кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев», – говорилось в сообщении правозащитников. «Они действительно находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Махмы до сих пор неизвестны их семьям, проживающим в селах Курчалой и Цоци-Юрт соответственно», – пояснили в правозащитном центре.

В «Мемориале» отметили, что не знают, как проходил разговор Москальковой с привезенными к ней людьми и догадалась ли она сфотографировать их документы.

9 июля 2017 года «Новая газета», ссылаясь на два источника в Следственном комитете и в администрации главы Чечни, опубликовала список из 27 человек, которых, по информации издания, убили в ночь на 26 января 2017 года в Грозном после того, как их задержала полиция.

Общее количество убитых, по информации газеты, может достигать 56 человек.

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