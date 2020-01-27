Кремль разослал предложения провести встречу «большой пятерки»

Кремль 24 января разослал послания с предложением провести встречу глав стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Они (послания с предложением) были отправлены в пятницу, все послания, до конца дня. Можно предположить, что, с учетом выходных, именно сегодня они будут доводиться нашими посольствами до соответствующих глав государств и правительств через министерства иностранных дел, как это предусмотрено действующей дипломатической практикой», – сообщил Песков.
Представитель Кремля добавил, что теперь «стоит ждать ответа», передает ТАСС.
Напомним, в ходе выступления в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем. Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения.
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