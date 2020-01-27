Срочника Шамсутдинова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву

27.01.2020, 12:58, Новости дня

Устроившего стрельбу в воинской части под Читой срочника Рамиля Шамсутдинова привезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил отец молодого человека Салим Шамсутдинов.

«Рамиль уже в Москве. Сегодня или завтра его привезут в институт имени Сербского – об этом мне рассказали адвокаты. Настроение у него нормальное», – сказал Шамсутдинов-старший, передает Ura.ru.

Напомним, в октябре прошлого года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства.



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